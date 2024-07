Olvasóinknak talán már nem kell bemutatni a hatéves Leszkóczy Ivánt, hiszen többször írtunk arról, hogy egy súlyos betegséggel, a leukémiával vette fel a harcot. A gyöngyösfalui kisfiú 11 hónapnyi küzdelem után kiharangozott, ami azt jelenti, hogy győzedelmeskedett a betegség felett. Édesanyja, Imre Lilla mesélt a megható alkalomról.

Leszkóczy Iván és Takács Nicolas

Fotó: VN/Facebook

- Lezártunk egy korszakot. Nagyon büszke vagyok Ivánra, az elmúlt 11 hónap nagy részét kórházban töltöttük, sokat voltunk elkülönítőben, öt napot májusban az intenzív osztályon is voltunk. Büszke vagyok a testvérére is, Igorra, mert neki is nehéz volt, a szüleitől távol, a testvére nélkül kellett egy iskolaévet megcsinálnia. Ivánra még vár egy kanülkivétel két hét múlva. Utána pedig elkezdődik a fenntartó kezelés, ami annyit jelent, hogy egy éven keresztül kap gyógyszeres kemoterápiát és kontrollokra kell járni – mesélte a kisfiú anyukája.

A kiharangozás megható pillanatain az orvosok, nővérek, családtagok mellett ott volt Takács Nikolas énekes is

Nagyon szeretjük Takács Nikolas hangját, ezért ráírtam az instagramon, hogy nincs-e kedve valamikor énekelni a nővéreknek, orvosoknak, anyukáknak a Semmelweis Egyetem Tűzoltó Utcai II. Számú Gyermekgyógyászati Klinikáján. Ő pedig úgy döntött, hogy az Iván harangozására jönne el és ott énekelne egyet nekünk. Elmondta, hogy egyébként nem szokta nézni ezeket az üzeneteket, véletlen volt, hogy elolvasta az enyémet. Egy nagyon jószívű, kedves és szerény embert ismertünk meg a személyében. Rendkívül hálásak vagyunk neki - mondta Lilla.

Ivánka nagy pillanatáról Takács Nikolas is megosztott pár gondolatot

Tegnap egy fantasztikus csapatot és családot ismerhettem meg. Mondhatni, hogy véletlen volt, de mivel ebben nem igazán hiszek, így csak annyit mondhatok, így kellett lennie. Ivánnak, aki tegnap harangozással zárta le a győzelmét a leukémia felett, kívánok egészséges, hosszú és boldog életet! Azoknak a családoknak, akik pedig még csak várják ezt a napot, üzenem innen is, hogy meglesz! Sikerülni fog! Az egész hematológia osztály csapatának pedig hatalmas elismerés mindenért, amit nap mint nap tesznek a gyerekekért, családokért!

– írta Takács Nikolas Facebook-oldalán.