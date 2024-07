Szűcs László lelkész és zenész barátai tartanak zenés dicsőítést július 28-án, vasárnap, 16 órakor a Kőszegi Református Templom Csillagtermében.

„Szűcs László szentkirályszabadjai református lelkész gyülekezete a Balaton-felvidék egyik gyöngyszeme. Húsz éves szolgálata nyomán a közösség újjászületett: gyülekezeti gyakorlatukban a régi református és a kortárs dicsőítő dalokat is éneklik, amitől az istentisztelet egyszerre megszólító és családias. Szűcs Lászlót igehirdetésre kérték fel, zenész barátait, Wéber-Fox Juditot (gitár), Maurer Csótai Ágnest (billentyűk, dob) pedig arra, hogy vezessenek be a dicsőítő zene szépségébe. S mivel hitvallásuk szerint a dicsőítés a gyülekezet közös tevékenysége, nemcsak énekben, hanem hangszeresen is csatlakozunk hozzájuk mi kőszegiek: Kisanti (gitár) és Kádár Tamás (dob) – olvasható a koszeg.hu oldalon.



Az alkalom nyitott, mindenkit szeretettel várnak.