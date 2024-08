Pethő Kincső legutóbb talán a Vörös veréb című amerikai thriller díszbemutatóján vett részt nyilvános eseményen Szombathelyen – ő játssza a filmben a kemény kihallgatótisztet –, szülővárosába azonban rendszeresen visszajár: itt élnek a szülei, itt van a legjobb barátnője, akivel még a Savaria Táncegyüttesben ismerték meg egymást: – Amikor hazajövök a szüleimhez, megyek Anitához is. Ő Míra keresztanyukája. Mindig mindenben számíthatunk egymásra. Volt aztán egy imádott pótnagymamám, akivel együtt laktunk még a Kisfaludy utcában – haláláig családtagnak számított, hozzá is rendszeresen jöttem látogatóba. Ahogyan az is természetes volt, hogy januárban itt kell lennünk Rimányiné Kiss Anikó 90. születésnapján: visszajöttem őt köszönteni. a páromnak, Bicskey Lukácsnak a versével, Míra elkísért. Régi szombathelyi osztálytársak, régi táncostársak a jönnek a Katonaálom-előadásra is.

– Míra tekintete – ahogyan te is elmondtad már – mintha az édesapjáé, Bicskey Lukácsé volna. Az a hiány, amit a tragikusan korai halála hozott magával, nyilván sose múlik el. Miközben azt is jó látni, hogy újra megtaláltad a magánéleti boldogságot, ráadásul szintén a szakmán belülről, a párod Barnóczky Ákos rendező.

– Ákos Míra édesapjának örökségét viszi tovább azzal, hogy támogat engem és Mírát is művész céljainkban, sőt alkottunk is már hárman együtt.

– Jól látom? Koreográfusként a Pethő Kincső Nórát használod, színészként-táncosként Pethő Kincső vagy.

– Nem, ez a megkülönböztetés a véletlen műve, de akár lehetne is így. Sose mondtam volna le az eredeti keresztnevemről, a Nóráról, ha nem adódik 97-ben az a szakmai helyzet, hogy a békéscsabai színházban volt már egy Pető (bár h nélkül) Nóra, amikor odakerültem. Azonnal figyelmeztettek, hogy ketten nem lehetünk. Amikor az évnyitón bemutattak, zajos tetszésnyilvánítás fogadott – gyorsan kiderült, hogy a nevem miatt. De egy ideig nem foglalkoztam ezzel a témával, de aztán muszáj volt dönteni. Volt egy barátom, egy erdélyi fiú, ő szólított mindig Kincsnek, Kincsőnek – így lettem Kincső; Kincső Nóra. Ha nemzetközi filmforgatásról van szó, bonyolult mind a hármat megadni – sokszor csak a Kincső marad. Ma már Szombathely az egyetlen hely, ahol Nórának szólítanak. Itthon viszont szigorúan Nóra vagyok – a rokonoknak, barátoknak, régi ismerősöknek.

– Akkor a ma már legendás Savaria Táncegyüttessel kezdődött minden?

– Színháza még nem volt Szombathelynek, úgyhogy anyukám – aki látta, hogy van affinitásom a színpadhoz, egész kicsi koromtól állandóan játszottam, táncoltam, „díszletet” rakosgattam –, megszólította Rimányiné Kiss Anikót: „Nézd már meg ezt a lányt...” Érettségi után pedig Szombathelyen elvégeztem az angolnyelv-tanári szakot – mert megígértem a szüleimnek, hogy lesz egy rendes diplomám. Az angolt imádtam – anno a Fürstben, ma Neumann, nagy szó volt, hogy nyolc-kilenc évesen elkezdtünk angolt tanulni –, adta magát a szakválasztás, itt ragadtam, a tánc miatt nem is bántam. Viszont a harmadik év végén kaptam egy ösztöndíjat Angliába – Európa-stúdiumok, politikatudomány –, én pedig arra használtam azt az egy évet Brightonban, hogy kinézzek a fejemből, kitaláljam, mit is akarok. Az angoltudásom megerősítése szempontjából is fantasztikus volt az az év, de a végén úgy döntöttem, hogy hát én nem maradok ott, hanem hazajövök színésznőnek. Tiszta őrület volt, visszajöttem júniusban, már túl a színművészeti (akkor még) főiskola felvételi időszakán. Mit csináljak, mit csináljak – akkor jött az a lehetőség, hogy a békéscsabai alapítványi suliba lehet még felvételizni – és felvettek. Jó volt az az iskola, jó ma is, örülök, hogy így történt.

– Azóta mintha a tánc és a színház – és persze a film – között „ingáznál”; persze a színház meg a tánc gyakran összeér.

– Táncosként is kezdettől kacsingattam a színház felé. Az is hozzátartozik, hogy versenytáncosként gyakran fájt a derekam – ezt a problémát időközben sikerült helyrehozni –, viszont azt tudtam, hogy színpadot akarok. Dolgoztam a Közép- Európa Táncszínháznál, Góbi Rita társulatánál – ezek a kapcsolódások megvoltak. Közben képeztem magamat. A Táncművészeti Egyetem mindig vágyam volt, ott elvégeztem a társastánc, a modern tánc, a tánctörténettanár szakot – vagy hét évet jártam oda, imádtam. – elvégeztem – hét évet jártam oda, imádtam.

– És közben megszületett a lányod, Míra – aki most az édesapja, Bicskey Lukács szemével mosolyog ránk.

– Már 14 éves – és most már együtt játszunk. Megfertőztem...

– Míra, te is így érzed?

– Igen, most már biztosan a színészet felé akarok menni. Bár pár évvel ezelőtt még nem így gondoltam – kellett hozzá pár ilyen projekt, hogy rájöjjek: ezt akarom csinálni. Nagyon kicsi koromban festőművész akartam lenni – az valahogy elmúlt. Amikor lovagolni kezdtem, elhatároztam, hogy nekem lovardám lesz, lovakkal fogok foglalkozni; arra is gondoltam, hogy középiskolába tánc szakra mennék – és akkor jött ez az előadás.

– Közben Míra szerepelt néhány éve a Müpa karácsonyi reklámfilmjében, Szász Attila rendezésében, az nagyon szép munka volt – mondja Nóra. – De ami főképp megváltoztatta a céljait, az tényleg a Katonaálom.

– Nóra, elmondod, hogyan kerültetek kapcsolatba az Amargant Színházi Műhellyel? Azt láttam, hogy a Katonaálom a múlt évben Farkasgyepűn, különleges erdei környezetben, a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre. A katona álmodik – álmában egy kislánynak mesél – és ez a kislány: Míra; vagyis rögtön főszerep.

– Ez nekünk abszolút szerelemprojekt. Leóval – Ilyés Lénárd, a műhely vezetője, az előadás írója, rendezője – sokáig kerülgettük egymást. Még Lukács kapcsán ismerkedtünk meg. Leó szegedi mestere Lukács jó barátja volt, és amikor Leó feljött Pestre, akkor találkoztak, Lukács rendezte is őt egy Virágot Algernonnak monodrámában. Sokáig nem dolgoztunk együtt, de mindig megnéztük egymás munkáit. A Katonaálom az első közös munkánk – és akár hiszed, akár nem: nyílt castingon vettünk részt – nem az volt, hogy gyere Kincső, gyere, Míra. Mi már nagyon szerettünk volna együtt játszani, úgyhogy jelentkeztünk. Az alapsztori és a jelenetek felépítése megvolt – de ezenkívül semmi. A bevezető egyhetes tréningen sokat improvizáltunk,

– Míra, milyen együtt játszani – akár éppen anyát és lányát? Változtatott ez a munka a kettőtök kapcsolatán?

– Nekünk alapból is nagyon szoros a kapcsolatunk egymással. Nekem az nagyon nagy biztonságot adott, hogy anya ott volt velem ennél az első nagy projektnél – szerintem ez az előadás még közelebb hozott minket egymáshoz.

– Nóra, te hogyan látod?