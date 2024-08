Sulyok Tamás kiemelte: fejet hajtunk mindazok előtt, akik a Vasfüggöny és a szétválasztás áldozatai voltak, és büszkén tekintünk azokra, akik áttörték a közénk állított akadályt.

A köztársasági elnök hozzátette: az egymás közti falat áttörve és lebontva azóta egyre szorosabb gazdasági és politikai kapocs jött létre Németország és Magyarország között, szoros szövetségesei és méltó partnerei vagyunk egymásnak.

"Kívánom, hogy az elkövetkező évtizedekre is úgy tudjunk elköteleződni egymás mellett a kölcsönös megértés és tisztelet jegyében, mint ahogy azt 1989 történelmi nyarán tették magyarok és németek" - hangsúlyozta.

Sulyok Tamás rámutatott: mi, európaiak nem vagyunk egyformák, sohasem voltunk, de egymáshoz tartozásunkhoz nem fér kétség, és ennek nincs is alternatívája. Hozzátette: emellett álltak ki bátor és szabad európai polgárok, magyarok, németek, osztrákok és mások a Páneurópai Pikniken, nem akartunk elválasztó vonalakat látni magunk között.

A történelem az évszázadok során igazolta, hogy az egyetemes béke egyetlen útja a népek barátságának elmélyítése, a politikai praktikák által emelt szögesdrótok és lélektani sáncok lerombolására - idézte a felhívást.

Sulyok Tamás kiemelte: azt kívánja mindannyiunk számára egész Európában, hogy tartsunk ki a Páneurópai Piknik szellemisége mellett, ne engedjünk sem fizikai, sem lelki szögesdrótokat emelni újra közénk.

A köztársasági elnök felidézte: 35 évvel ezelőtt a magyarok ismét beszálltak Európa sorsának alakításába. "A szabadság hangján szóltunk bele újra a történelembe, utat törtünk Európába, oda, ahová ezer éve tartozunk".

Ezt követően felgyorsult minden - emlékeztetett az államfő, hozzáfűzve: mi leráztuk a több évtizedes kommunista elnyomást, ismét független, szuverén részévé válhattunk a kontinensnek, Németország pedig egyesülhetett.

"Ebben pedig a magyarság szerepe letagadhatatlan, amire mi büszkén is tekintünk" - mutatott rá, hozzátéve: a magyarokra jellemző bátor kiállás is kellett ahhoz, hogy a történelem eseményei végre a jó irányba induljanak, hogy emberek és családok sorsa változzon meg, hogy népek kerüljenek közelebb egymáshoz, nemzetek élhessék meg újra természetes egységüket.

Sulyok Tamás felhívta a figyelmet az európai egység és a nemzeti szuverenitás összefüggésére, kiemelve: 35 évvel a Páneurópai Piknik és 20 évvel Magyarország Európai Uniós csatlakozása után is fontos ezekre a szempontokra figyelemmel lennünk.

Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét ellátva Magyarország és minden magyar büszkén és megelégedéssel tekinthet a 35 évvel ezelőtti eseményre és az azóta bejárt útra - hangsúlyozta.

A Páneurópai Piknik Emlékparkban rendezett megemlékezés előtt a Sulyok Tamás és Frank-Walter Steinmeier német államfő találkozott a Magyar-Német Ifjúságért Egyesület és a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett nyári akadémia résztvevőivel, majd díjakat adtak át az esszéverseny győzteseinek. Ezt követően koszorúkat helyeztek el Fertőrákoson, az Örsi András szobrász által készített Kitelepítettek emlékművénél, amely az 1946-os kitelepítés és a háború áldozatainak emlékére készült.

Az emlékműtől Sulyok Tamás és Frank-Walter Steinmeier elsétált, majd megtekintette az 1989-es emlékművet a Fő utcán, amelyet Peller Csaba szobrász készített 2003-ban.