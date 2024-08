A könyv Postmann Máriáról szól, dunaszerdahelyi kiadás

A többszöri címváltozásban valószínűleg az is közrejátszott, hogy Postmann Mihály egy szerencsétlen váltóügylet miatt elveszítette pénzét. A két szülő között nagy volt a korkülönbség, a magára maradt idős apának a rokonok segítettek lányai felnevelésében. Volt egy fiú is, de az ő sorsát egyelőre nem ismerjük. Kisi mélyen vallásos volt. Pongrácz Irén (1895–1979) igen nagy tisztelettel ír róla. Egymás bizalmasai voltak, de ez a bizalom mindkettejük számára kicsit mást jelentett. A füzet Kisiről íródott, de a szerző vívódásáról is szól. Ha egy kiszolgáltatott ember van közöttünk, mi a felelősségünk? Hagyjuk magára, mert már nem az alkalmazottunk? Postmann Mária 1925-ben glaukómafertőzés következtében elvesztette a látását. Élete hátralévő harminc évét vakon élte le. Próbálták gyógyíttatni, s ehhez a rokoni kapcsolatokat is felhasználták. Pongrácz Irén édesanyjának, Batthyány Antóniának egyik öccse BatthyányStrattmann László volt. Kisit elhozták hozzá Körmendre, ahol megműtötte. A beavatkozás az első napokban sikeresnek látszott, de rövidesen újabb fertőzés állt be, s kiderült, hogy a vakság végleges.

Már vakon Lourdes-i zarándoklatra vállalkozott. Szombathelyre kísérték, itt csatlakozott a csoporthoz, amelyet ferencesek is segítettek. Hazafelé Rómát és Assisit is felkeresték. Pongrácz Irén a második világháború utáni nehéz időkben is a közelében maradt, támogatta, intézte az ügyeit. A kitelepítést elkerülte, de a korábbi otthonától őt is, hozzátartozóit is megfosztották. Kisi még a háború előtt egy zárdapenzió lakója lett, de később, miután a szerzetesrendeket feloszlatták, azt is el kellett hagynia. Bérelt szobákban lakott, majd kórházba került, 1955-ben halt meg. Pongrácz Irén írása nem kalandregény, de mégis érdekes, sőt izgalmas olvasmány. A noteszt az írója talán nem arra szánta, hogy abból egyszer majd könyv lesz. A „talán” itt a bizonytalanságot jelzi, mert a szerző mégiscsak barátkozott az irodalommal. 1930-ban Klárika hercegnő kalandjai címmel gyermekkönyve jelent meg a Szent István Kiadónál. A 2020-ban kiadott könyvet Pongrácz Éva szerkesztette, ő írta az előszót és a magyarázó kiegészítéseket. Neki köszönhetjük, hogy a „mi Kisink” egy kicsit hazajött, Szombathelyre.