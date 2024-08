Először volt egy előadás a Perseidák meteorrajról, aztán következett a távcsöves bemutatás. Senki sem ment úgy haza, hogy legalább egy meteort ne látott volna – mondta Horváth Melitta. – Jó időn volt, igaz akadtak felhők is, de amíg el nem mentek, a csillagnéző résztvevők hallgatták az élőzenét a kéttagú szombathelyi zenekar, Bíborka és Bence előadásában. Az emberek elheveredtek a pokrócokon, voltak, akik sütögettek is a tűzrakó helyeinken. A Perseidák meteorrajt szabad szemmel figyeltük meg, a fényszennyezés miatt elég szemfülesnek kell lenni hozzá. A távcsöves bemutatás által a Holdat, a Marsot lehetett megnézni, a türelmesebb csillagnézők – nem sokan voltak – éjfélkor a Szaturnuszt is láthatták.