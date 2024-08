A karneváli borverseny díjkiosztóját követően a Fórum színpadra Halász Bencét, a Szombathelyi Dobó SE olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőjét várták. A városvezetők már korábban vendégül látták a Dobó SE olimpiai csapatát a városházán. Most a városlakók, illetve a távolabbról érkezett vendégek is testközelből köszönthették Bencét, akire a tavalyi budapesti világbajnoksághoz hasonlóan az idei olimpián is méltán büszkék lehettünk. Halász Bence Arany Babérkoszorút és ezzel együtt Savaria Bajnoka címet kapott. A szintén olimpikon Ligeti Dánielt, a Haladás VSE nehézsúlyú birkózó klasszisát is most részesítette elismerő oklevélben a város.