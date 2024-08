Elismerés 2 órája

A Szeretet a legjobbak között – Az Ólmodon élő Czagány Tünde képét is kiállították Keszthelyen - fotó

A lelkünk most is vágtat címmel írt ki nemzetközi fotópályázatot a 30. évfolyamát élő Lovas Nemzet magazin. Az augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen Keszthelyen rendezett kiállításmegnyitóra és díjátadóra az Ólmodon élő Czagány Tünde is meghívást kapott – Szeretet című fotójáért kapott elismerést.

Czagány Tünde az oklevéllel, felette a falon a fotója Fotó: VN/Károly Abigél

Nyolc országból 460 pályamű érkezett a felhívásra, amelyben profi, amatőr és junior kategóriákban nevezhettek a résztvevők, valamint képeket küldhettek be a Kutyák és lovak tárgykörben. Az öttagú zsűri hosszas mérlegelés után 45 fotót választott ki a keszthelyi Festetics-kastély Hintómúzeumának dísztermébe került kiállításra. Köztük volt Tündéé is, akinek négy, majd újabb két év elteltével ismét a legjobbak közé választották lovas képét az amatőr kategóriában. Az Ólmodon élő Czagány Tünde képét is kiállították Keszthelyen

Forrás: VN/Károly Abigél – A fotóm a lovak érdeme. Ahogy mondani szoktam: jókor voltam jó helyen. De természetesen ez nem teljesen igaz. Hiszen köztük kell lenni, folyamatosan figyelni kell őket, mert a karámon belül mindig történik valami. Vannak apró pillanatok, fontos pillanatok, vissza nem térő, megörökítésre méltó egyedi és szeretetteljes pillanatok, melyek a lovak gazdag érzelemvilágát tükrözik vissza. A lovak lelke is vágtat, nemcsak ők maguk – mondja Tünde a Szeretet című alkotásával kapcsolatban. Tám László Prima díjas fotóművész, a Magyar Fotóművészek Szövetségének életműdíjasa, a fotópályázat ötletgazdája, egyben a zsűri elnöke nyitotta meg a kiállítást, amelyen Tünde oklevelet kapott. A fotókiállítással párhuzamosan Gyükér Zsófia grafikus-festőművésznek nyílt minitárlata a helyszínen lovakról készült alkotásaiból. A megnyitó résztvevői a 2022-ben elhunyt Mihály Árpád szobrászművész Csodaszarvas alkotását és grafikáit is megcsodálhatták a díszteremben. A kétévente rendezett fotópályázatra nevezett alkotások közül kiválasztott 45 kép két éven át látható lesz a Hintómúzeumban. Amint Varga Zoltán igazgató elmondta: az intézmény látogatottsága alapján akár közel félmillió ember is megnézheti a jövőben a képeket.

