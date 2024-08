Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere is többször kilátogat ide. Most a készülő szobor-fej szakállát hiányolja, de gyorsan megnyugtatják, hogy megvan, hamarosan a helyére kerül. Aztán a beszélgetés során elmondja, hogy a Művésztelepet fele-fele arányban támogatja a város is a Szövetséggel együtt. Felhívja a figyelmet a helyi, szentgotthárdi "művészpalántákra". Ketten már egyetemistaként, de teljes jogú résztvevőként alkotnak itt, illetve két még fiatalabb, középiskolás növendék is. akik a helyi művészeti intézményből jöttek. Számukra is adott a lehetőség: belepillantani, megérezni egy ilyen alkotótábor hangulatába, légkörébe. Szóba kerül a Templomgaléria is, ahol csak néhány nappal korábban nyílt meg a legújabb kiállítás, részeként ennek az Alkotótábornak. Az itt hagyott értékek, művészeti alkotások is fontosak, de legalább ennyire lényeges a város nevének, jó hírének továbbvitele, közismertté tétele.

Az alkotótábor résztvevői: Szlovéniából Király Ferenc, Göntér Endre, Jurak Róbert és Darja Štefančič, Spanyolországból Fodor- Lengyel Zoltán, Olaszországból Francesca Brioni, Szerbiából pedig Nedim Mafa. Hazánkat Csuta György, Kovács Ferenc és Vanyúr István képviseli, illetve két ifjú tehetség

Szentgotthárdról: Papp Hajnal és Pálcsa Anna Laura.