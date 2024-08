A szobrászművész július elején indult ingyenes nyári alkotótáborban minden korosztály lehetőséget kapott arra, hogy kifejezze magát a festészet, szobrászat nyelvén, mondja Gőcze Zsanett polgármester, és hozzáteszi: az alkotókör heti kétszeri találkozásain a képzőművész nagy gondot fordított minden lelkes jelentkező egyéni fejlesztésére és a közösség formálására is.

– A szorgos és értő kezek nyomán a pettyekből, vonalakból remekművek készültek, és nagy hangsúlyt kapott az emberalakok ábrázolása is – a munkák egy része agyagból készült. Augusztus 20-ra, nemzeti ünnepünkre külön tematikával készültünk. Minden műalkotáson érezhető a szerető gondoskodás, valamint a minőségi munkára szánt kellő idő, amelyből – valljuk be –, egyre kevesebb jut felgyorsult és túldigitalizált világunkban. A tábor vezetőjénél nemcsak a szakszerű megmunkálásra volt lehetőség, hanem a készre égetésre is – hallottuk tőle.

A mostani tárlat augusztus végéig látogatható a borgátai kultúrházban a hivatal nyitvatartási idejében. A folyamatos érdeklődésre tekintettel a kis falu önkormányzata úgy gondolja, hogy remek lehetőség adódik a további együttműködésre, és arra is, hogy a település ikonikus alakjait portrék örökítsék majd meg.