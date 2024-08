Mesterházy József szólt arról is, több állóvizüknél üzemel időszakosan vagy állandó jelleggel webkamera, amely a horgászok tájékoztatása (időjárás, vízminőség, horgászok száma) mellett halvédelmi funkciót is betölt. Az idei év egyik kiemelt szabálytalanságára is a webkamerás ellenőrzés világított rá, illetve adott bizonyítékot az eljárás megindításához, mivel a jogszabályi engedéllyel rendelkező kamera rögzítette a kifogott és fogási naplóba be nem írt hal gépjárműben való elrejtését.

A szakember minden pecást arra kér, segítsék a halőrök munkáját, szabálytalanság esetén hiteles és igazolható információkat biztosítva jelezzék annak elkövetését, illetve nyugodt szívvel figyelmeztessék, vagy vonják kérdőre a szabályokat be nem tartó – ezzel valamennyi tisztességes horgászt megkárosító – horgásztársukat.