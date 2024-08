A pult mögött méretes kosarakban sorakoznak a kenyerek, kiflik, péksütemények. Békésen kávézgató társaságok majszolják a puha tésztát, a jellegzetes frissen sült kenyér illata pillanatok alatt beköltözik az orrunkba. Mi sem természetesebb annál, hogy belépünk az üzletbe (vagy megállunk valamelyik kocsiárusnál), és megkapjuk, amit kérünk. Hogy közben egy fallal hátrébb mekkora munka folyik, ritkán gondolunk bele. Egy kánikulai délelőtt lépünk be az üzemi részlegbe, a kinti forróság után nem is tűnik olyan melegnek a meleg. Nem úgy a tésztának!

Babusgatós, foglalkozós, odafigyelős fajta. Ennek a kenyérnek lelke van - másfél, két nap, mire elkészül.

Forrás: Unger Tamás

– A jó kenyér alapja a jó búza, a jó víz, az élesztőmentes kovász, és a sok szeretet – mondja Soproni Attila tulajdonos, aki édesapjától örökölte a kenyér iránti tiszteletet és sajátította el a sütés csínját-bínját. Most ugyanezt igyekszik – eddig úgy tűnik, sikerrel – átadni fiának, Kornélnak.

Sorra is vesszük az összetevőket. A liszt minőségére mindig nagy hangsúlyt fektettek, hosszú ideje szoros kapcsolatban állnak a celldömölki malommal, onnan érkezik az alapanyag, abból készül a vadkovász. A vízből a szűrt vált be, a szeretet pedig talán nem kell magyarázni. - Itt több ember, több kéz készíti, formázza a kenyeret, soha nem lesz két teljesen egyforma. Abban azonban biztos vagyok, mindenki beleteszi szívét-lelkét. A vadkovász egyébként is él, folyamatosan változik a körülmények függvényében. Most a melegben például gyorsabb az érési folyamat, a hajtogatások között kevesebb időt tartunk - magyarázza. Ahogy az elnevezése is sugallja, ez bizony

Babusgatós, foglalkozós, odafigyelős fajta. Ennek a kenyérnek lelke van - másfél, két nap, mire elkészül.

Aztán a vadkovász jótékony hatásairól mesél, arról, hogy mennyiben másképp reagál rá a szervezet.