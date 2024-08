Ilyet még nem látott! 19 perce

Bakó Lajos séi vasútmodellező mert nagyot álmodni: forgó-mozgó mesevilág a terepasztalon

A vonatok 18 váltó segítségével járják be a több mint három és fél méter hosszú terepasztalt, a téli köntösbe bújt dombra libegő közlekedik, felette repülő köröz, a daru pakol, az emberek ki-be csukják az ajtót. A séi Bakó Lajos vasútmodellező nagyot mert álmodni, de megcsinálta. Most először a nagyközönségnek is megmutatja, mivel tölti minden szabadidejét idestova 12 esztendeje.

Cseh-Egyed Bernadett

Mesevilágba csöppenünk az egykori séi parasztház szobájában, újra gyermekek leszünk és játszani támad(na) kedvünk: rövid füttyszóval elindul a gőzös – közben a templomtorony hangja megszólal – a bevásárlóközponthoz, miközben a libegő kabinjai a sokadik kört teszik meg. Közben emberek járkálnak a peronon, az állomásfőnök felkapcsolja a villanyt, kinyitja az ajtót, kijön, majd visszamegy, becsukja az ajtót és lekapcsolja a villanyt. Ha befűt, még a kémény is füstöl. -Nekem az kevés, hogy a vonat végigmegy az asztalon – mondja Bakó Lajos, akinek eredeti szakmája autószerelő, de úgy emlékszik, az alkotás vágya gyermekkora óta él benne. – A papírra felrajzolt sablont kivágtam, autót hajtogattam belőle, majd fóliából ajtót, ablakot készítettem rá - meséli. Édesapja váltókezelő volt a Hatmajor nevű kis állomáson, innen a vonatok iránti szeretete és érdeklődése. Bakó Lajos terepasztalán minden él és mozog

Fotó:CSG Bakó Lajos azt vallja: az ember életében egyszer eljön a pillanat, amikor a béke és a nyugalom lesz számára a legfontosabb. Őt a nyitott szívműtétje után érte e felismerés, akkor kezdett neki a 3 és fél méter hosszú és mintegy másfél méter széles terepasztal építésébe. - Volt egy 27 soros bakancslistám, hogy mit szeretnék mozgathatóvá tenni. Türelmem mindig is volt. Megígértem magamnak, megcsináltam - teszi hozzá. "Értem én hogy gőzgép, de mi hajtja? Bakó Lajos tagja a szombathelyi vasútmodellező klubnak, a társaktól sokat tanult, és tanul a mai napig. Sok mindenre azonban magának kellett rájönnie, mert ilyet még nem nagyon csinált senki. Bekukkantunk egy pillanatra a terepasztal alá, itt egy újabb világba, a kábel- és kapcsolórengetegbe csöppenünk. Van hozzá térkép? - kérdezem, és bizony van.

Séi vasútmodell Fotók: Cseh Gábor

A régi digitális fényképezőgépeken az objektíveket kitoló motor, a mikró tányérjának forgató szerkezete, a fénymásoló szíja hajtja, mozgatja, forgatja többek között a figurákat, járműveket. – Amit más kidob, azt én látni akarom. Még jó lehet valamire – jegyzi meg mosolyogva. A támfalak például hulladék gipszkartonból készültek, a dombnak az alapja alumínium, azt alapozta, festette, szórta be a műhóval. Az emberek többségét is fehér alappal vásárolta (ez a pénztárcakímélőbb változat), aztán maga festett nekik ruhát.

– Olyan picik, kézzel meg sem lehet őket fogni – mondom. – De, csak előtte nagy levegőt kell venni – árulja el.

