- Nem volt egyszerű a mutatvány, ugyanis éjjel-nappal 3 óránként kellett cumisüvegből etetni. Igazából jó öt hét után láttuk, hogy kezd fejlődni, arra a szemei is meggyógyultak a szemcseppektől, valamint a bőre is rendbe jött a kenőcsöktől. Ma már a 3,6 százalék zsírtartalmú tehéntej mellett eszik darát, füvet és néha almát is. Az igazi kedvence viszont a paprika, paradicsom és a rózsa levele. Azokat a növényeket rendesen lekopaszítja – ment bele a részletekbe a sokak által már csak „Őzikés embernek” nevezett állatbarát férfiú. Elmondása szerint Bambino és Gizi nagyon jó barátságot ápol. Bár a fiatal őzbak van, hogy 10-15 napig haza sem néz, de megesik az is, hogy huzamosabb időn keresztül a „családjánál” időzik. Ilyenkor a kis gida árnyékként követi idősebb fajtársát.

- Természetesen gyorsan híre ment az újabb örökbefogadásnak. Így tényleg nagyon sokan jönnek hozzánk, hogy megnézzék Gizit, akit természetesen Bambinóhoz hasonlói Zsebi kutyánk is testvérének tekint. Nekünk pedig remek érzés, hogy ismét segíteni tudunk egy rászoruló kisállaton, akit igen gyorsan a szívünkbe zártunk – tett pontot a történet végére Magyar Péter.