Soha nem volt még ennyi bankkártya Magyarországon – tudjuk meg a Világgazdaság tegnapi cikkéből, amely a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatain alapul. Az első negyedév végén 10,1 millió darabot számláltak, ami új rekord. Ezek 31 százalékát már digitalizálták is az ügyfelek okostelefonba vagy okosórába – azaz, közel egyharmaduk használ „okoskütyüt”.

Bankkártya, okoskütyü, vagy készpénz? Mivel fizetnek a vasiak? Ennek jártunk utána.

Fotó: Szendi Péter

Bankkártya körképünkben:

érvek és ellenérvek

a kereskedő szemével

kártyázás vidéken

kütyü vagy sem?

Bankkártya itt és ott

Szombathelyi borkereskedésben járunk, megszólítunk vásárlókat, fogyasztókat. Többen is szívesen számolnak be szokásaikról, sőt: kellemes kis beszélgetés is kialakul. Megvitatják egymással a jelenlévők, és hamar kiderül, hogy „ahány ház, annyi szokás”. Sőt: egy-egy ember is változó gyakorlatot folytat, amit a helyzet és a lehetőség biztosít. De abban egyetértenek, hogy kártya nélkül már nem lehet meglenni, legfeljebb mellette, kiegészítésként van ott a jó öreg buksza.

Egy fiatal hölgy, Nemes-Réti Renáta elmeséli, hogy leggyakrabban a kártyás vásárlást preferálja – pontosabban, a zsebében lapuló telefont. Nem szereti, ha van nála készpénz: a kártya jóval biztonságosabb. Elvesztés vagy lopás esetén azonnal le lehet tiltani, és a számlán minden forint megmarad. Készpénznél ugye bottal üthetjük a nyomát… Az Ausztriában élő és dolgozó Renáta sokat vezet, majdnem mindig a kártyát használja – itt is, ott is. Nem kell tömött tárcával járni, azon stresszelni – teszi hozzá. És a COVID óta szempont az érintésmentes fizetés is: a készpénz koszos, büdös, akár még fertőző is lehet.

Bankkártya: Nemes-Réti Renáta

Fotó: Szendi Péter

Jáger Tibor szabadságon van ma: egy kellemesen hűs fröccs társaságában osztja meg velünk véleményét. Használja mindkét fizetési módot, váltakozva. Kisebb, kétezer forint alatti összegeknél a pénztárcát veszi elő, nagyobb kiadásoknál a kártyát. Így nem kell nagyobb összeget magammal hordani, mert „a pénzt könnyen kimacerálják a zsebemből” – teszi hozzá. A celldömölki férfi 27 hónap múlva lesz nyugdíjas, tehát nem a tinédzser-korosztályhoz tartozik…

Jáger Tibor készpénzzel fizet

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Bankkártya amott

Völler László, a tulajdonos is odalép hozzánk, és érdekes részletet árul el: a másik „térfélről”. Ennek bizony komoly költsége is van – avat be a pult túlfeléről. Minden egyes tranzakció után a bank automatikusan vonja le tőlük. Havi szinten sok tízezres nagyságrendű költség ez a számukra, és sok vásárlónak talán fogalma sincs arról, hogy miért is kerül annyiba egy kóla vagy egy üveg bor. Nos: ez is egy része a kiadásaiknak. És még egy szempont: a borravaló így lassan eltűnik…