Egyre közeledik az az időpont, amikor Bebes István, Körmend város első embere 22 évnyi szolgálat után átadja a stafétabotot az új polgármesternek, dr. Szabó Barnának. Természetesen ez egy hosszabb folyamat, ami már a választások óta zajlik is.

– Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az utódommal, akit már most megpróbálok azokba a fajsúlyosabb ügyekbe bevonni, melyek átívelnek a ciklusok között. Ezekkel kapcsolatban neki is lesznek majd teendői. Úgy fogalmaznék, hogy egy munkás időszakot élünk és nem egy ünnepit. Most nem protokolláris feladatok vannak, hanem nagyon is felelősségteljes munkát kell végezni – adott gyors helyzetjelentést Bebes István, aki hozzátette: megkönnyíti a jelenlegi közös tevékenységüket az a tény, hogy dr. Szabó Barna közel 26 éven keresztül az önkormányzat különböző bizottságaiban töltött be fontos funkciókat. Nem egynek az élén is állt.

– Sokszor napjában többször is találkozunk, avagy beszélünk telefonon. Szerencsére nagyon jól működik közöttünk a kommunikáció, és ez elősegíti a közös munkát. Tiszta lelkiismerettel adom át neki a várost, mert bátran kijelenthetem, hogy az elmúlt 22 évben mindent megtettem Körmendért, amit csak tudtam vagy amit a lehetőségek megengedtek. Kár, hogy a kastély fejlesztését a gazdasági helyzet alaposan behatárolta, de ez egy ilyen időszak: nem a bővítés, hanem a szinten tartás idejét éljük. Annak viszont örülök, hogy egy felelős ember kezébe kerül a város, aki tudja a feladatát és arra tudatosan készül is – fogalmazott a polgármester, aki úgy véli, hogy megpróbálta a maximumot kihozni az elmúlt több mint két évtizedből. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lennének most is fontos feladatok.

– Vannak olyan munkák, melyeket folyamatosan végezni kell. Elég csak az utak, az épületek karbantartására, felújítására gondolni. A közvilágítás korszerűsítésére, valamint az uszoda felújítására pedig sort kell keríteni. Ám bátran vállalom ezt a 22 évet. Azt viszont sajnálom, hogy az utolsó pár esztendőben a képviselő-testület egy részével már nem volt túlságosan nyugodt a közös munkálkodásunk, ám megpróbáltam következetesen és keményen dolgozni annak érdekében, hogy a terveinket megvalósíthassuk – zárta öszszefoglalóját Bebes István. Körmend jelenlegi első embere egy rövid pihenőre készül, ám már vannak konkrétumok a jövőjével kapcsolatban is.