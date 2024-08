- A katolikus ember minden évben Szent Istvánhoz fohászkodik, hogy segítse ezt a kis népet további sikerekhez. Ő azonban már megtette a magáét az életében. A folytatáshoz, a következő ezer esztendőhöz, rajtunk a sor. Ha mi is a feladatunknak tekintjük a megmaradást, ha folytatni akarjuk a Szent István által megkezdett sikertörténetet, akkor nekünk is azt kell tennünk, amit ő tett. Nekünk is alapítanunk kell: családot, barátságokat, munkahelyeket, mindent, ami tovább építheti ezt a nemzetet, ezt az országot, ezt a várost. Az a dolgunk, hogy megőrizzük, amit kaptunk, gyarapítsuk és adjuk tovább az utánunk jövőknek – fogalmazott a Rába-parti település első embere, aki ezt követően átvette a stílszerűen a folyón érkező új kenyeret, amit a helyszínen Kiss László kanonok áldott meg. Az új kenyeret viszont már a város újonnan megválasztott polgármestere, dr. Szabó Barna szegte meg.