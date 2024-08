Közel két évtizede egy „kósza” ötlettel kezdődött meg annak a közösségi eseménynek a története, ami azóta egy komoly, nagy rendezvénnyé nőte ki magát. A XVII. Békaszeri utcabál idén is tömegeket vonzott, nem csak a bucsuiak, hanem a környező településekről érkező vendégek is remekül érezték magukat.

Békaszeri utcabál - tizenhetedik alkalommal

Fotó: VN/Bucsu, önkormányzat



– Annak idején az volt a célunk, hogy egy kis szórakozást vigyünk az utca életébe. Szerettünk volna az időseknek is programmal szolgálni. Azóta azonban alaposan kibővült a dolog és ma már több hónapon át készülünk erre az eseményre, mely nem csak egy utcabál, hanem Szent István és az új kenyér megünneplése is egyben – fogalmazott Czeglédiné Benczek Anita, a rendezvény egyik szervezője. Hozzátette: a műsornak vannak komolyabb és könnyedebb részei. A lényeg az, hogy minden korosztály jól érezze magát ezen a napon és lehetőséget kapjon arra, hogy megmutassa magát.

A teljesség igénye nélkül: idén volt halászlé és gulyásfőzés, tortaszelés és aztán jött a tűzijáték, valamint a hajnalig tartó buli is. No, és persze a tombola sem maradhatott el, még pedig rengeteg nyereménnyel.

A Békaszeri utcabál jövőre sem maradhat el



– Számomra óriási öröm, hogy ilyen erős, összetartó közösség van a településünkön. Csak gratulálni tudok a szervezőknek és a szereplőknek. Azt pedig külön szeretném kiemelni, hogy ezúttal is nagyon színvonalas volt az ünnepi műsor, melyben a gyerekek vitték a prímet, akik verset szavaltak, prózát mondtak és énekeltek – ment bele némileg a részletekbe Gál Sándor polgármester.

A szervezők már most eldöntötték, hogy jövőre sem maradhat el a Békaszeri utcabál, amit a 18. alkalommal is megrendeznek majd, elvégre a hagyomány kötelez. HZ