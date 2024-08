Megtelt motorosokkal és rockzene-kedvelőkkel a sárvári Nádasdy-vár környéke a hétvégi Vármeetingen. A fesztiválra nemcsak helyiek, hanem az ország különböző részeiről is érkeztek látogatók. A háromnapos rendezvény egyik leglátványosabb eleme a streetfighter show volt, ez a Sárvár Aréna előtt zajlott. A bemutató során elképesztő manővereket mutattak be, hátsó keréken való egyensúlyozással, pörgő-forgó mozdulatokkal, ugratásokkal, a show végén még gitározást is láthattunk a motor tetején állva

Motoron gitározás a Vármeetingen

Forrás: Facebook/Vármeeting

Vármeeting kamionos felvonulással

A motoros felvonulás 14 órakor indult rengeteg kétkerekűvel, a Sárvár-Sótony-Kám-Ikervár-Sárvár útvonalon haladt, összesen 45 kilométeren keresztül tartott a közös gurulás. Párhuzamosan zajlott a II. Nemzetközi Kamionos Fesztivál is. A zenei programok keretében igazi nagyágyúk léptek színpadra. A nulladik napon Kowalsky és a Vega lépett színpadra, majd pénteken a magyar rockszíntér ikonikus zenekarai, a Lord és a Tankcsapda, szombaton pedig a Depresszió és a Road koncertjei koncertezik majd.