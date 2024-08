Immár nyolc éve tart a szombathelyi Biró Helga Maine Coon macskákat, a szerelem, mint mondja, egy filmhez kapcsolódóan született: a 90-es években a Bérgyilkosok című akció-thrillerben látott először ilyen macskát, ami annyira megtetszett neki, hogy utána járt, mégis milyen fajtáról van szó. Aki nem tudná, a Maine Coon az Egyesült Államok Maine tagállamának nemzeti macskája, ami tekintélyes méreteivel hívja fel magára figyelmet.

Egy film keltette életre Biró Helga Maine Coon imádatát, aki jelenleg is négy ilyen cicát nevel. Képünkön első macskájával, Lokival látható.

Forrás: VN/Biró Helga

Helgánál aztán még éveket váratott magára, hogy összekösse egy ilyen cicával az életét, végül a válását követően keresett magának négylábú társat. Életviteléhez leginkább egy macska tartása illett, ezért döntött úgy, hogy Maine Coon-t választ magának. Rábukkant egy hirdetésre, melyben egy „visszaadott” macskának kerestek új gazdát, így került Helgához elsőként, Loki, akit tavaly veszített el egy betegség miatt. Ahol pedig egy cicának van hely, jut még többnek is - Helga jelenleg négy Maine Coon kandúrt nevel: Bandit (aki szintén visszaadott cica), Maszatot, Pumát és a nyolc hónapos „csöppséget”, Zenith-et. Zenith különleges, polidaktil macska, ami azt jelenti, hogy minden mancsán hat ujja van. A cicák remek kis csapatot alkotnak, megvannak a jól összeszokott párosok, Zenith-tet is mindenki elfogadta, még az idősebb cicák is szívesen játszanak az ifjú jövevénnyel.

Azzal együtt, hogy minden Maine Coon különleges, Helga Bandi cicája is bír egy jellegzetességgel: egy allergia miatt hematóma okán lekonyulnak a fülei, a különleges tulajdonsága miatt pedig neki van a legnépesebb rajongótábora Helga TikTok csatornáján. A közösségi felületen a cicák mindennapjaiba adnak betekintést a videók, csaknem 30 ezren követik a négy cica életét a csatornán. Helga, mint elmondta, elsőként csak nézőként TikTokozott és annyira szerette a cicás tartalmakat, hogy úgy döntött ő is megosztja a sajátjait. Egyik videója csaknem több, mint kilencmilliós nézettséget ért el: ebben Zentih és Bandi ismerkedését kapta lencsevégre – de nem is ez adta a nézettség okát, hanem Bandi fülei, német, orosz és amerikai negatív kommentek érkeztek, mert a nézők úgy hitték, hogy Bandi egy Maine Coon és egy skót lógófülű cica párosításából született. Helga azóta is próbálja megfejteni az algoritmus működését, mint mondja, úgy látja, hogy a nagyon megszerkesztett videókat kevésbé nézik, a legtöbb embert a spontán elkapott pillanatok ragadják meg.