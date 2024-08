Abundantia és bőségszaru a kőszegi Tuczentaller-ház reliefjén

Forrás: Orbán Róbert

A domborművek 1820 körül készültek, a finom részletek a többszöri átfestés miatt ma már kicsit elmosódnak. A reliefek egy-egy mitológiai jelenetet ábrázolnak, s az egészet akár hat fejezetből álló történetnek is tekinthetjük, példabeszédnek az ember küzdelméről, vágyairól. Az első képen Abundantiát látjuk a bőségszaruval, az utolsón Héraklész viaskodik a lernai hidrával. (A hidra olyan vízi szörny, amelynek, ha egyik fejét levágták, kettő nőtt helyette.) A sorozat egy másik képének központjába egy nimfa kerül, egyik kezében búzakéve, a másikban gyümölcsökkel teli kosár. A sarokból a kecskelábú Pán figyeli, aki természetesen pánsípon muzsikál. Valamennyi történetet itt nem tudom elmesélni, de hozzáteszem, hogy a búzakéve és a szőlő is a bőség szimbólumai. Berzsenyi ezt írja az Osztályrészem című versében: „Van kies szőlőm, van arany kalásszal / Biztató földem: szeretett Szabadság / lakja hajlékom. Kegyes istenimtől / kérjek-e többet?” A kalász és a kéve később nemcsak a jólétnek, hanem a jó gazdálkodásnak és a takarékosságnak is a jelképe lett. Ha az épületek homlokzatának jeleit böngésszük, akkor nemcsak a XIX. század elején készültek, hanem a későbbiek is érdekesek. A „köznép számára felállítandó takarékpénztárak” létesítésére Fáy András tett javaslatot, az első 1840-ben alakult meg.

A kaptárt és búzakévét már a kezdetekkor is szimbólumként használták. A takarékpénztárak épületeit a városokban, sőt a nagyobb községekben is a kaptárak domborműve jelezte. Nemcsak nálunk, hanem több más országban is. Azt hihetnénk, hogy ezek mind egyformák, de nem, a művészi szabadság és a fantázia ezen a területen is utat tört magának. A takarékosságra néhol már nem a kaptár, hanem a méhek hívják fel a figyelmet. A Szombathelyi Takarékpénztár székháza (később Centrum Áruház) 1911–1912-ben épült. Az oromzatán lévő szobrok azt jelzik, hogy a siker alapja a munka és az összefogás. A bejárat feletti vasrácsot méhekkel díszítették. Méheket fedezhetünk fel a volt Mezőgazdasági Hitel- és Takarékbank épületén is. A ház a Király utca és a Mártírok tere sarkán áll, tervezői Hajós Alfréd és Villányi János. Végső soron ezek a domborművek is a bőséghez, jóléthez vezető utat próbálják bemutatni. A bemutatott kőszegi és szombathelyi alkotások között persze jelentős különbségek vannak. Az egyik közülük az, hogy az előbbiek létrejöttében, elhelyezésében a személyes világlátásnak volt nagyobb szerepe, az utóbbiaknál az üzleti filozófiának.