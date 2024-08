Két évtized után az idén leköszönt a Banga Attila parancsnok, Kutits László elnök, Varga Gábor parancsnokhelyettes, Deákné Csercsics Rita pénztáros alkotta vezetőség, és munkába állt a Kiss Szabolcs parancsnok, Koller Ferenc elnök, ifj. Hollósi László parancsnokhelyettes és Antal Zsuzsanna női rajparancsnok alkotta új csapat.

Együtt a régi és az új vezetés az ünnepi közgyűlésen

Fotó: VN/Riegler Attila

A leköszönt vezetők tiszteletére még júliusban ünnepi közgyűlést hívtak össze, amelyen Banga Attila összefoglalója alapján Darabosné Karba Katalin ismertette munkájukat, kiemelve a legjelentősebb beavatkozásaikat. Seper András, a Kőszegi ÖTE parancsnoka pedig méltatta többek között Banga Attila utánpótlás-nevelési tevékenységét, aminek mostanra érett be a gyümölcse, ugyanis az új vezetőség az általa toborzott „egykori” ifjúsági tűzoltókból áll. A korábbi vezetők érdeme volt egyebek mellett a tűzoltóautó beszerzése, a felszerelések korszerűsítése és a tűzoltószertár átépítése is. Banga Attila örökös tiszteletbeli parancsnoki, Kutits László örökös tiszteletbeli elnöki címet kapott. Banga Attilát ezúttal a közeljövő terveiről kérdeztük.

– Az utánpótlás-nevelés fontos célunk: fiúkat és lányokat egyaránt várunk. Szeptembertől szeretnénk bevonni a Bozsoki ÖTE életébe a 10-18 éves fiatalokat, ahogy tettük ezt 2010-ben is, amikor országos táborban vettünk részt azokkal, akik most a szervezet élére kerültek. Nyáron a Szent Anna búcsú évszázadok óta a falu napja. Július 29-én, hétfőn este hagyományosan egyesületünk szervezte az Anna-bált a cukrászda udvarán. Természetesen riasztásaink is voltak – ilyenkor vonul az egész Kőszeghegyalja, egymást segítik az önkéntes tűzoltó egyesületek. Szeptemberben szokás szerint a főzőversenyen, később a szüreti felvonuláson is részt veszünk. Szakmai kirándulások is színesítik majd az egyesületi életet. A régi vezetés szívesen segíti majd a fiatalokat, erről biztosítottuk őket.

Fotó: / Forrás: VN/Riegler Attila