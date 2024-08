Szombaton pezsgő élettel telt meg a vasvári Művelődési Központ melletti Rendezvénytér, ugyanis idén is megrendezték a Gasztro Fesztet. A fókuszban természetesen a ízlelőbimbók álltak, számtalan kézműves sörkülönlegességet lehetett megkóstolni, például meggyes és feketeribizlis búzasör is szerepelt a kínálatban. Ízletes háziborokból sem volt hiány, ahogy a város egyik pizzériája is különleges falatokkal készült a vasváriaknak az alkalomból. Nem maradhatott ki a kürtőskalácsos és a churrosos stand sem, a kalandvágyóbbak pedig kóstolhattak tépett hússal, azaz pulled porkkal és káposztasalátával töltött lángost is. A kulináris élményen és kézműves kínálaton túl szabadulósátrakkal, népi játszóházzal és koncertekkel is készültek a szervezők. A színpadon fellépett a Hősök, Molnár Tamás és este 9 órakor Caramel adott másfél órás élő koncertet.