A zöld szigeten, a fák árnyékában rendezkedtek be a szervezők. Felállítottak egy Öko falabirintus, egy sportjátszóteret és külön részen várták a legkisebb babákat. A kézműves foglalkozások mellett a SZOVA ZRT. is újrahasznosított játékokkal készült, foglalkoztatót tartott a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat, bemutatkozott a Fekete István Állatvédő Egyesület és a Vas Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya is.

Családi délután a Csónakázó-tó szigetén

Fotó: Szendi Péter

A fellépések sorát a Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub nyitotta, majd koncertet adott a Kalimpa Zenekar, a Kalimpa Színház pedig a A királykisasszony cipője című bábelőadással készült.

A kicsiktől a gyermeklelkű felnőttekig mindenki találhatott neki tetsző elfoglaltságot a Csónakázó-tó szigetén, ahol talán még a hőség is könnyebben elviselhető volt. A családi délután az Érezd Szombathely! Programsorozat részeként valósult meg.