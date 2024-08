– Elárulom, hogy csinálom. Isteni! Forró levegős fritőzben grillezem, így nem ázik ki belőle semmi – mondja Kiss Mária, aki kerékpárral érkezik a Söptei úti eperföldre, ahol ezúttal már nem a tavasz, hanem a nyár slágertermékét kínálják. Hogy a vasi családi gazdaság miként vágott bele a csemegekukorica termesztésbe, azt mindjárt eláruljuk.

Kiss Mária egyik kedvence a grillezett csemegekukorica

Fotó: © Cseh Gábor

Mária fontosnak tartja, hogy amit lehet, helyi termelőktől szerezzen be. – A testünk azt adja vissza, amit megeszünk. A minőségi termékekért elmegyek bárhova. Most biciklivel érkeztem, egyúttal megvan a napi mozgás is – teszi hozzá mosolyogva. Bizonyára sokan egyetértenek vele, a koraestébe nyúló időpont és a hőség sem tartja vissza a vásárlókat, akik jó tanácsot is kapnak útravalóul: – maximum tíz percig főzzék a csöveket.

Nemrégiben a Szombathelyi Vásárcsarnokban jártunk, ahol a csemegekukorica össze-összekacsingatott a görögdinnyével. Az édes csövek darabját 300-350 forintért kínálták, és az árusok elmondása szerint sokan is keresték.

Több évnyi munka eredménye: finom is, bio is...

A család személyes kedvence a csemegekukorica, Szalayné Rácz Adél őstermelő évek óta próbálkozik nagyobb mennyiség termesztésével. - Volt, hogy a fajtaválasztékban találtam hibát, vagy az öntözés nem ment tökéletesen, a termőhely kiválasztása sem volt mindig nyerő, de a legnagyobb gond a kártevők elleni védekezés volt, ami vegyszerek, rovarölőszerek nélkül nagyon nehéz. Idén megoldódni látszik ez a probléma – fogalmaz. Megtudjuk: a csepegtetőrendszer eredményesebbnek bizonyult a felülről való öntözésnél, és bizony a terület forgatását sem lehet megspórolni.

Nem könnyű a kereslet és a kínálat között megtalálni az egyensúlyt, a Szalay-család a szakaszos vetésben látta a megoldást: három részletben,1-1 hét eltéréssel ültették el a különböző tenyészidejű kukoricákat. Így négy hetes szezont tudhatnak maguk mögött, de ha minden feltétel adott lesz, októberben jön a ráadás.

Jön a ráadás: októberben friss csemegekukorica?

Tavaly még csak a családnak próbálkoztam a július végi vetéssel, idén nagyobb mennyiséggel készülünk. Nem sikerült megfejteni, hogy a hűvösebb napokban máshogy épül be a cukor, és az adja a különleges ízvilágot, vagy csak örülünk, hogy akad még valami friss az őszben, de nekünk nagyon bejött – árulja el Szalayné Rácz Adél.