– Az idén is az Erzsébet Táborok táboroztatási programban megvalósuló ottalvós Diabétesz Erzsébet-táborban vehettünk részt húsz gyermekkel. A tábor lebonyolítására a pályázatot az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz nyújtottuk be. Az összejövetelekre mindig változatos programokkal készülünk. Mindenki megtalálhatja a kedvére valót, vagy kipróbálhat új dolgokat. Bevettük a sümegi várat: míg tavaly csak a lábánál pihentünk meg, most felgyalogoltunk. A kis gyermekek is hősiesen bírták a tempót, a fiúk a völgyben lévő bazársoron beszerzett játék kardokkal felszerelkezve indultak útnak. Csobbantunk a Balatonban; a mozgó stég és a vízi röplabda ismét nagy kedvenc volt. Két fürdés között fagyiztunk. Hajóztunk a Balatonon, közben a fedélzeten vízipisztoly-csatáztak a kicsik. Jártunk Keszthelyen a Festetics-kastélyban, ahol nagyon élvezték a kastély titkos ajtóinak felfedezését. Dietetikusunknak köszönhetően rendkívül változatos étkezést tudtunk biztosítani a gyermekeknek a személyre szóló szénhidrátmennyiségek ismeretében. A kedvező időjárásnak köszönhetően programtervünk minden lépése nagyszerűen sikerült. A táboroztatás során nemcsak a gyermekek, a kísérő szülők, hanem az egészségügyi személyzet is rengeteg élménnyel gazdagodott. Tanítómesterünkhöz híven folytatjuk a táboroztatást.

Szabó László főorvos a Markusovszky Kórház Gyermekosztályán