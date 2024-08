Rozi egyébként fazekasnak tanult, de inkább kézművesnek mondja magát: ahogy beleszerelmesedik nemes és vadvirágokba is, úgy a fantáziája akkor is beindul, ha kidobott tárgyakat lát. A fenntarthatóság számára azt is jelenti, hogy nem termelnek feleslegesen hulladékot. Ami mégis termelődik, azt kreatívan újrahasznosítják. Varr, időnként a fához nyúl, ő falazta a kerti tavat, a cserékkályha alját, és ha kell, festeni is tud. Kisebbfajta helytörténeti múzeumot lehetne berendezni a kert különböző részein fellelhető, régi paraszti gazdaságokból származó tárgyakból. A műhely ablakában Dödölle cica trónol. Oldalt a kaktuszgyűjtemény és a farakás kapott helyet – utóbbiba még kék fadongó is költözött. Mellettük bontott és újrahasznosított anyagokból épült az üvegház, amely szőlőlugasként is funkcionál. A kerti tavacska önfenntartó. A halakat nem etetik, mégis élnek. Az iszapot, hogy ne teljen fel, négy-öt évente kiszedik. Még modern, vízöblítéses, kútra csatlakoztatott pottyantós vécéjük is van, szintén maradék anyagokból. Macskákkal osztják meg a házat, vannak díszcsibéik is, a tyúkok fajtától függően legalább négyféle színű tojást tojnak. Régebben futókacsákat is tartottak, most a sünök járnak inni a kacsaúsztatóhoz – mondja.

– Dísz- vagy haszonkerteket kerestek a verseny kiírói a fenntartható kertészkedés jegyében. A kettő nálunk szervesen összetartozik: a csöppnyi területen amit lehet, megtermelünk a családnak. A díj nagy öröm, de a lényeg az, hogy felhívjuk a figyelmet a szemléletváltás fontosságára. Aki elindul ezen az úton, az már nyer, mert hozzájárul ahhoz, hogy a bolygónk egészségesebb legyen.