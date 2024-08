A szombat délelőtti generációs kupa után, délután három órakor Szabó József polgármester nyitotta meg a falunapot Vasszilvágyon. Majd író-olvasó találkozó következett, volt még például nosztalgiaműsor. A napot bál zárta.

- Szabó József polgármester hosszú ideje szolgálja a vasszilvágyiakat – kezdte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Polgármesteri munkájának lenyomata megtapasztalható az egész településen, hiszen számos fejlesztéssel vitte előre a falu ügyét, de arra is figyelt, hogy a falu közösségként is erősödjön. Munkáját a képviselőtestület díszpolgári cím odaítélésével ismerte el, Pődör György pedig versel köszöntötte. A falunapon minden jelenlévő vastapssal köszönte meg fáradhatatlan tevékenységét, ami a jövőben is példát jelent az utódainak.