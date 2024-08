Egy átlagos napján Bíró Zoltán az infrastruktúra-üzemeltetőknél kezd. Egyezteti velük a napi feladatokat. Rendszeresen monitorozza a rendszerfelügyeleti eszközöket és az elektronikus hibajegykezelő rendszerüket – a felhasználóik ezen keresztül jelezhetik igényeiket, problémáikat. A fejlesztési stratégiát ütemezés szerint valósítja meg, amelyhez szükséges beszerzési eljárásokat előkészíti és lebonyolítja. A kórházi-egészségügyi informatikát illetően/stratégiai döntésekben kikérik a véleményét az OKFŐ-nél, akikkel kitűnő kapcsolatot alakított ki.



Itt is megjelent a mesterséges intelligencia

Szívesen vesz részt a tágabb értelemben vett egészségügyi informatikai tevékenységben is, ami az újdonságok megismerését, bevezetését jelenti. Ezen a területen is megjelent már a mesterséges intelligencia – a kórházban az onkológiai területen fogják tudni ténylegesen használni. – Az ilyenekre felcsillan a szemem, éppen a társadalmi hasznosságuk miatt, ez a helyi világszínvonal. Ottjártunkkor éppen megbeszélésre tart: az egyeztetésen az lesz a téma, hogyan lehet költséghatékonyan kipróbálni egy kontúrozó szoftvert, ami pontosabb tervezést tesz lehetővé a sugárterápiát megelőzően.

Nem szabad teljesen felköltözni a felhőbe

Végül szóba kerülnek a néhány hete történtek is, amikor világszintű informatikai probléma okozott globális leállásokat repülőtereken, bankokban, vasúttársaságoknál. A fennakadás vasi vállalatokat is érintett. – A leállás nem érintette a magyar egészségügyet. Tanulság, hogy nem szabad teljesen felköltözni a felhőbe – leszámítva az EESZT-t –, kell a lokális infrastruktúra. Ilyenkor természetesen mindenkinek eszébe jut, mennyire vagyunk felkészülve egy hasonló biztonsági incidensre. Informatikai biztonsági felelősként is támogatom, hogy hacsak lehet, aktívan vegyünk részt az ilyen típusú felkészítésekben. Tavaly önkéntesen részt vettünk egy stressz tesztben is, ami azt vizsgálta, hogyan reagálna a kórház, ha adódna egy ágazati szintű biztonsági incidens az egészségügyi intézményeknél. Ezekből a tesztekből sokat lehet tanulni és kell hasznosítani. A saját felhasználóinkat is igyekszünk informatikai tudatosságra nevelni: az intraneten rendszeresen teszünk közzé biztonsági felhívásokat. Az egészségügyről valóban elmondható, hogy az ott keletkezett és tárolt adatok biztonságos kezelése alapkövetelmény.