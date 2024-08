A Vas vármegyei háziorvosi ügyeletek: Szombathely, 11-es Huszár út 6. fsz. 1. Kőszeg, Rákóczi út 19. Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. Körmend, Rákóczi F. u. 92. Sárvár, Alkotmány u. 6. Szentgotthárd, Rákóczi F. u. 5. T.: 94/311-100. Vasvár, Alkotmány út 8. A vármegyében három sürgősségi ügyelet van. Azok számára, akik személyesen keresnék fel az ügyeletet, erre az alábbi telephelyeken hétköznap 22.00–08.00 óráig, hétvégén és ünnepnapon 14.00–08.00 óráig is van lehetőség: 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 6. 9900 Körmend, Rákóczi u. 92. 9600 Sárvár, Alkotmány u. 6. A gyermekek ügyeleti ellátását az ügyeleti pontokon, azok működési idejében hétköznap 16.00–22.00 óráig, hétvégén és ünnepnapon 08.00– 20.00 óráig végzik. Központi gyermekügyelet: 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 6. A központi gyermekügyeleti telefonszám a teljes ügyeleti időszakban: 1830. Serdülőkori nőgyógyászati tanácsadás naponta 18 órától 19 óráig. Telefon: 0630-936- 5420. Tinédzserambulancia (nőgyógyászat) és sürgősségi fogamzásgátló tanácsadás naponta, telefon: 94/311-542/5580- as mellék. Fogászati sürgősségi ügyelet: szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 8–14 óráig az Egészségügyi Alapellátó Központ, Szombathely, Markusovszky Lajos utca 8. szám alatti rendelőben. T.: 94/313-340. Lelki segély: körzetszám nélkül, mobiltelefonról is hívható a 116-123-as számon. Az ügyelet sürgősségi ellátásra vehető igénybe!