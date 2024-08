Újabb kertmozit szervezett az Agora a szombathelyi Emlékmű-dombon pénteken este. Előkerültek a pokrócok és a zsebkendők is, hiszen egy igazi klasszikussal lepték meg a mozirajongókat. Kevin Costner és Whitney Houston főszereplésével a Több, mint testőr című amerikai romantikus drámát, thrillert mutatták be. A közönséget annyira magával ragadta a film, hogy a nézőket az sem zavarta, hogy pár percig az eső is csepergett...