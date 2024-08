Kicsit távolabbról, mosolyogva figyeli őket a nagylány, Lilien, aki az utolsó évét kezdi a katolikus iskolában. Ő már rutinosabb, ami a sulikezdést illeti, és inkább a továbbtanulás kérdése foglalkoztatja. Most bontogatja a szárnyait, mondják róla a szülei. Az, hogy a testvéreivel hogyan jön ki, azon múlik, milyen lábbal kelnek.

Az utolsó heti készülődést Káldiéknál is hosszú és szokatlanul meleg nyár előzte meg. A kicsik júliusig óvodába jártak, apa és anya dolgozott, csak augusztusban jutott pihenőidő.

– 2020 novemberében megtalált egy munkahely. A celldömölki rendőrkapitányságon a bűnügyi titkárságon dolgoztam eddig, most átveszem a személyügyi feladatokat. Ehhez személyügyi-üzleti szervező képzést végeztem. Júliusban vettem át a harmadik diplomámat – meséli Kriszti, és bevallja: ebben az évben nagyon elfáradt, mostanra elfogytak a tartalékai. Férje, Tamás négy éve egyéni vállalkozásba kezdett, a környéken generálkivitelezéssel foglalkoznak, a nyár ott főszezon.Lazítani nem igazán tudtak azt a bő egy hetet kivéve, amikor közös nagy családi nyaralásra mentek, életükben először. Eddig csak egy-egy napra keltek útra, most nagy utazásra, egy hajóútra vállalkoztak: Velencéből indulva négy országban és hat városban jártak nyolc nap alatt. Pazar, felejthetetlen és egyben fárasztó is volt a nyaralás, hiszen ketten terelgették a négy gyermeket. Egy hete érkeztek haza, még abból töltekeznek.