Az Értékkirakat „vitrin-kiállításán” ezúttal Karakó község bemutatkozását nézhetik meg az arra járók. A köztéri performanszot ezúttal is Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatóságának igazgatója nyitotta meg.

Értékkirakat: Éles Krisztina és Elekes János

Értékkirakat: rejtett, de nagyszerű értékeink

A Hungarikum pályázatnak köszönhetően 2021-ben Karakó község méltó módon ünnepelhette meg fennállásának ezeréves évfordulóját. Kopjafát is állítottak ezen alkalom emlékére, melynek szimbolikái tükrözik a település történelmét.

Elekes János polgármester köszönetet mondott a lehetőségért: nagy öröm számukra, hogy bemutathatják településüket a vármegyeszékhelyen. A megjelent fényképeken épített örökségeiket láthatják a járókelők, mint például az uradalmi házat, a Szent Mihály templomot, az első és második világháborús emlékművet, ami tavaly újulhatott meg, szintén a Hungarikum pályázatnak köszönhetően, de van kép a tűzoltóautóról is. Kiállították a Nemzeti Művelődési Intézet „ASzakkör” keretein belül, a bútorfestés foglalkozásokon készült alkotásokat is. Ez nagy lehetőség a településnek, mert az alapanyagokon kívül szakmai segítséget is kaptak a közösség tagjai – és újabb találkozási lehetőséget teremtett a Karakón élőknek.