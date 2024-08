Hétfőn késő este hazatért Szombathelyre a Dobó SE olimpiai különítménye, soraiban ezüstérmes kalapácsvetőnkkel Halász Bencével, aki másnap délelőtt már edzésre jelentkezett a Sugár úti atlétikai centrumban. A nehézatléta exkluzív interjút adott a Vas Népének.

Halász Bencének sokan gratuláltak Párizsban is

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A Hámori Lucát is búcsúztató Imane Helif edzője elismerte, tanítványának hormonproblémái akadtak.

Tizenegy kiskorúról tárolt pornográf felvételt egy szombathelyi albérlő, a Szombathelyi Járási Ügyészség emelt vádat vele szemben.

Erővágóval ment „dolgozni” - Videón mutatjuk, ahogy fényes nappal ellopnak egy rollert Szombathelyen.

Három, útszélén álló autót is összetört Gércén egy sofőr kedd hajnalban.

Ahogy közeledik a szeptember, sok szülőben és diákban felmerül a kérdés: mi kerül az iskolatáskába? Összegyűjtöttünk minden hasznos információt, hogy gördülékeny legyen az iskolakezdés.

Újra sarki fényt láthattunk Vas vármegyében.

Tovább emelkedett a bejelentett szamárköhögés- (pertussis) gyanús esetek száma, újabb tízezer, szamárköhögés elleni vakcina érkezett a hétvégén hazánkba - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Biró Helga Maine Coon macskáinak vicces pillanatait mutatja meg a TikTokon

Fotó: VN/Biró Helga

A kisgyerekes és állatos videók mindig is nagy népszerűségnek örvendtek az interneten. A szombathelyi Biró Helga Maine Coon macskái különleges és vicces pillanatait mutatja be a TikTokon, holott korábban ő is "csak fogyasztotta" a macskás tartalmakat.

Ismét szárnyalhat a Chernel-kert légpuskával meglőtt gólyája.

Sokkoló döntés: egy hónappal a női NB II.-es kézilabda-bajnokság rajtja előtt váratlanul visszalépett a pontvadászattól az elmúlt négy idényben ezüstéremmel záró Büki TK együttese.