A White Tiger Rock and Roll Club csapata nyitotta a fellépők során, majd Oszwald Marika és Tóth Tünde lépett színpadra. Közben a gyerekeket ugrálóvár, körhinta, popcorn várta. Molnár Ildikó polgármesterként megköszönte mindazok munkáját, akik az elmúlt öt esztendőben valamilyen módon is hozzájárultak a falu építéséhez-szépítéséhez. Lapunknak kiemelte: nagy köszönettel tartozik Ágh Péter országgyűlési képviselőnek is, akinek a segítségével többek között kívülről megújult és napelemekkel gazdagodott a kultúrház épülete.

Örömmel számolt be arról is: sokan kilátogattak a rendezvényre, összejött a falu-apraja nagyja. A közös vacsora után zenélt az APEX, az esti talpalávalót pedig Pájer Roli szolgáltatta.