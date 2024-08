Saját úton

Hogy mik lesznek ezek, az a következő hónapok során fog kialakulni. Szeretné továbbra is vezetni-szervezni ezt a nyitott közösséget – de már leválasztva az önkormányzati feladataitól, az ottani döntésektől. „Azokat az utakat kell járni, amiket lehet is járni” – vallja. Nem zárkózik el senkitől és semmitől, de a saját elképzeléseik szerint folytatják – szükség esetén másik időpontban és új névvel is akár. A bizonytalansági pontokat egy ilyen nagyszabású rendezvény esetén nem szabad meghagyni, hanem új támpontokat kell keresni. Már most folynak a tárgyalások, és a jövő évre tervezett alkalom pénzügyi forrásainak már fele ki is körvonalazódott – árulta el.

„Erről szól az életem”

Sajnos az újonnan felálló testületben nem lesz olyan, aki eddig részt vett volna ezekben a folyamatokban: sem szervezési, sem szakmai téren. Ez nem könnyíti meg a jövőbeni tervezést. De a Fazekas Napok a szakma nagy rendezvénye, országosan a legnagyobb ünnepe – amire olthatatlan igény mutatkozik, tehát: folytatni kell; ez nem kérdéses. Másrészt az is fontos, hogy a település számos lakója is előnyét élvezte az évenkénti rendezvénynek (szolgáltatások, szállásadás stb.), és ezen túlmenően érezhetett egyfajta büszkeséget is. A kis falu ugyanis nagy hírnévre tett szert országosan, sőt: nemzetközi szinten is ismertté vált. És fontosak a nemzetközi kapcsolatok: egyre több külföldi rendezvényre jut el ő is, és jönnek számos országból Magyarszombatfára is.

Ember a kerámiák mögött

Albert Attila fazekas család sarja: nagyapja és édesapja is szakmabeli volt, és ő ígéretet tett apjának halála előtt, hogy folytatni fogja. Ez számára magától értetődő: egy világosan látszó út a jövőbe, a múltbeli tapasztalatok és tudás alapján. A 49 éves családapa számára igen fontos a rendezett, nyugodt családi háttér. Négy gyermeke még iskolás: hogy folytatják-e ők is, az még természetesen a jövő kérdése. „Nekem az a dolgom, hogy ugrásra készen álljak” – mosolyog. Műhelyében mindenesetre jó néhány korong van: ezekhez legtöbbször gyerekek ülnek, akikkel nagyon szívesen foglalkozik. Küldetésének tekinti, hogy a hagyomány és a tudás ne szakadjon meg. A falu, valamint az Őrség eme csodaszép tradíciója és értéke fennmaradjon, éljen, kincsként őrizzék a jövőben is.