Mint arról korábban írtunk, a mintegy százéves épület a szombathelyi önkormányzat tulajdona. Az üzemeltető, a Szombathelyi Agora NKft. 2022-ben zárta be a tábort, mivel meglátásuk szerint életveszélyes állapotba került. Többen is vannak, akik ebbe nem szeretnének belenyugodni – élükön a Gyöngyössy Péter vezette Kerekerdő Alapítvány. Ahogy arról lapunk is beszámolt, kampányt és aláírásgyűjtést is indítottak a felsőcsatári tábor megmentése érdekében. Idén márciusban egy performance keretében csatárláncot is alakítottak, figyelemfelkeltési céllal. Gyöngyössy Péter szerint többféle megoldás is kínálkozik. Lehetne egyfajta visszaminősítést végrehajtani, ami által a tábor „nomád” minősítést (visszaminősítést) kapna. Ez nem jelentene gondot, mert egyrészről így is sokaknak vonzó marad a természet közelsége és a közösségépítés miatt, másrészt egyre többen szeretnék kipróbálni: milyen a megszokott kényelemből, komfortból kiszakadva megélni napokat, esetleg heteket.

A felsőcsatári tábor megmentése érdekében civilek petíciót indítottak, az aláírók száma közelít a háromezerhez.

Forrás: Unger Tamás

Már két éve lakat alatt a felsőcsatári tábor

Fontosnak tartja, hogy szükség van egy olyan gondnokra, aki közel is lakik, ért is a munkájához és szívügye a dolog. Lapunknak most arról számolt be, hogy az aláírásgyűjtés immár a háromezerhez közeledik. A közben indított adományakció pedig körülbelül egy-másfél millió forintnál tart. Nagy lendületet adott ennek az idei Herényi Virágút, ahol csaknem 400 ezer forint jött össze. Folytatják továbbra is akcióikat, figyelemfelkeltő tevékenységgel és az adományok, illetve aláírások gyűjtésével. Sürgeti az érintett vagy helyi önkormányzatok (tehát Szombathely és Felsőcsatár) párbeszédét, megoldáskeresését. Ezenkívül megbeszéléseket, találkozókat és egyeztetéseket szeretnének mind az önkormányzattal, másrészt az Agora vezetőségével. Megkerestük az Agora Savaria NKft.-t is, legkorábban augusztus 12-én vagy 13-án lesz lehetőségünk személyes találkozóra, Horváth Zoltán ügyvezető igazgató szabadságolása miatt – közölték a társaságnál lapunkkal. Ha új információnk lesz, közöljük.