Ferenc pápa 2023-ban látogatott másodjára Magyarországra, a pápalátogatásról szóló, Krisztus a jövőnk elnevezésű beszélgetést a látogatásról készült album képein keresztül Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője vezette.

A látogatás megszervezéséről dr. Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, a pápalátogatás általános koordinátora beszélt. Elmondta, a három napos vizitálás megszervezésére két hónap állt a rendelkezésükre, ami nem kis kihívást jelentett a szervezőcsapatnak. Mint mondta, számára 2023-ban a nagyhét kimaradt, olyan sebességgel teltek akkor a napok. - A célunk az volt, hogy megmutassuk, kik vagyunk. A három napból azt akartuk kihozni, hogy kicsit mindenből lásson a Szentatya – fogalmazott.

Sebő Balázs, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága sajtóosztályának vezetője volt a felelős a látogatásról szóló sajtókommunikációért, aki szerint évtizedek óta nem látott érdeklődés övezte Ferenc pápa látogatását. Mint mondta, olyan sajtóorgánumok is érdeklődtek, amelyek korábban szinte egyáltalán nem foglalkoztak a katolikus egyházzal, a látogatás helyszíneit csak a jelentkező újságírókkal meg lehetett volna tölteni. Viccesen megjegyezte, sajtótörténeti pillanat is született akkor: az egyik bulvár hetilap címlapon számolt be a beszélgetésben is részt vevő Sümeghy Katáról, aki a „pápa kenyerét” sütötte. Kata egyébként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága sajtóosztályának munkatársa.

Sebő Balázs a Szentatyának adott ajándékokról is beszélt a hallgatóságnak. Elmondta, hogy a pápa Szent István bazilikában Veres András püspöktől a máriapócsi kegykép hivatalos másolatát kapta a püspöki konferencia ajándékaként, a Papp László Arénában a fiatalok képviselői Rubik-kockával, tokaji aszúval és az Aranycsapat tagjainak aláírásával ellátott focilabdával köszöntötték, a Pázmány-egyetemen pedig egy robot által készített rózsafüzért adtak át neki.

A pápalátogatás fő üzenetét Sümeghy Kata fogalmazta meg: „jelen lenni a másik ember számára”.