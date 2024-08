Fürdőnadrágban, bikiniben érkeztek a kicsik szombat délelőtt a séi sporttelepre, a gyerkőcfesztivál egyik legjobban várt programja minden bizonnyal a habparti volt. Sokak örömére hatalmas lég- és ugrálóvárakat is felállítottak, valamint a vizi dodzsemet is kipróbálhatták a bátor lelkű gyerekek. Közben a bográcsokban, kemencékben már készült az ebédnek való. A Szárföldiek csapata két fogással is készült: a csirkemájas-baconos karajjal és zsebes hússal. Utóbbi lényegében karaj érlelt sajttal, fűszerekkel, hagymával megbolondítva, disznófátyolba csomagolva. Mellé parázsburgonyát kínáltak.