Tavaly november 27-én alapították meg azt a szövetséget, mely a Rába folyó turisztikai értékeinek kiaknázását, fejlesztését tűzte zászlajára. A szervezet elnöksége Csörötneken ült össze, hogy vissza-, illetve előretekintsenek picit. Az összejövetelen a házigazda település polgármestere, az Aktív Rába Szövetség első embere, Kocsis Zsolt számolt be az elmúlt időszakról.

Részletesen kitért arra a projektre, melynek keretében Alsószölnök és Rábahídvég között egy kilenc megállópontból álló vízi turisztikai útvonalhálózat fejlesztése valósult meg. Beszámolt arról a támogatási kérelemről is, melyet a „Víziturisztikai szolgáltatás-fejlesztés a Felső-Rába mentén” címmel nyújtottak be az Aktív Magyarország 2024 programban.

– Fontos, hogy a Rába-parti települések vezetői folyamatosan egyeztessenek, a fejlesztéseket összehangolják, az együttműködést gördülékennyé tegyék. Rengeteg lehetőséget és feladatot jelent ez a csodálatos folyó. Úgy gondolom, hogy az alapítás óta nagyon sok pozitívum történt és remélhetőleg ez folytatódni is fog. Az új projekt is ezt a célt szolgálná – számolt be a részletekről Bebes István polgármester, aki Körmend városát képviselte dr. Szabó Barnával egyetemben a csörötneki öszszejövetelen.