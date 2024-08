A várudvarokon kézművesvásár és -foglalkozás, valamint vendéglátás mellett a gyerekek is találtak maguknak kikapcsolódási lehetőséget, a vár rózsaligete pedig pihenősarokként szolgál mindenkinek. Az események hétfőn és kedden is folytatódnak nemzetközi fellépőkkel, görög lakomával és népi pajzánságokkal is. Kedden pedig nem maradhat el az új kenyér szentelése sem.