- Hálás vagyok, hogy bizalmat kaptam a helyiektől és folytathatjuk a közös munkát – kezdte Gulyás Zsanett. – A többes szám nem véletlen, ugyanis Csiszár Mátéval mi nem ellenfelek voltunk, hanem választási lehetőséget adtunk a lakosoknak. Az elmúlt tíz évben vonzóvá tettük falunkat, a megkezdett úton kell tovább haladnunk.

Gulyás Zsanett, már június 9-i választás előtt eldöntötte, hogy a harmadik lesz az utolsó ciklusa. Ehhez most is tartja magát. – A helyem szeretném átadni a fiataloknak. Hiszem, csak úgy lehet az áramlást biztosítani, ha biztosítjuk a helyet az új lendületnek és gondolatoknak. Ennek a lehetőség most ezzel a testülettel meg tudom alapozni. A közösség építése mellett az infrastruktúra fejlesztésre is szükség van. Egyes helyeken meg kell oldanunk a csapadékvíz elvezetését.

A polgármester aláhúzta, Kissomlyó akkor élhet igazán, ha közösségeket teremtenek, és az önkormányzat a lakosságot meghallgatva, becsülettel, értékeket teremtve teszi a dolgát.

Kissomlyón azért kellett időközi választást tartani, mert június 9-én a két polgármester jelölt egyaránt 67-67 szavazatot kapott.