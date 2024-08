A pénteki selejtezőt röviden summázva leszögezte: a feladatot teljesítette. - Picit bezavart a csúszás, már a félórát is karcoltuk alulról - idézte fel a selejtezőt Halász Bence.

Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntõjében a 2024-es párizsi nyári olimpián a párizsi Stade de France-ban

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Azért nem könnyű a selejtezőben bemelegítve tartani magát az embernek és folyamatosan koncentrálnak maradni ilyen izgalom mellett. És azért nekem ott volt a zabszem, ahol kellett neki lenni a három évvel ezelőtti kiesésem után...

- utalt arra a Szombathelyi Dobó SE nehézatlétája, hogy a tokiói játékokon nem sikerült bekerülnie a fináléba.

Halász Bence hatodikként jutott tovább a selejtezőből

Az első kísérletnél, amikor kiírták, hogy mekkora, már majdnem biztos volt, hogy meglesz a továbbjutás. De szerintem senki nem meri megkockáztatni egy olyan dobás után, amelyik nem közvetlen továbbjutást ér, hogy a másik kettőt kihagyja. Próbáltam arra rámenni, hogy kicsit feltérképezzem a dobókört, mert sokkal lassabb, fogósabb, nem lehet benne olyan gyorsan forogni, ahogy én szoktam. Kicsit át kellett állítani az agyamat - nyilatkozott a selejtezőről, amelyből 76,90 méteres eredménnyel hatodikként jutott tovább.



- Az volt a feladat, hogy bejussak a döntőbe és azért nem sok embernek adatik meg, hogy a születésnapján rendezik a döntőt... A célom az, hogy dobjak magamnak egy születésnapi ajándékot - mondta az 1997. augusztus 4-én született atléta.

Halász Bence kiemelte, vasárnap este egy teljesen más verseny kezdődik, amelyiken nem számít, hogy pénteken ki mekkorát dobott.

A döntő izgalmas pillanatairól itt számolunk be, kövesse tudósításunkat!

1. sorozat

A férfi kalapácsvetés döntőjét a lengyelek egyik óriása, Wojciech Nowicki kezdte, akinek a kalapácsa 77,42 méterig repült. Vele párhuzamosan a többiek is hasonló eredménnyel kezdtek be. Halász Bence negyedikként lépett dobókörbe és első nekifutásra egy biztató 77,58 méteres dobást produkált. Majd következett a másik lengyel, Fajdek (78,01), aztán Winkler (77,92). A 22 éves kanadai világbajnok, Katzberg alaposan berúgta az ajtót, olyannal nyitott, amivel valószínűleg már most olimpiai bajnoknak mondhatja magát... 84,12 méterig repült a szer, bődületesen nagy dobás.