A mérkőzést övező felfokozott médiafelhajtást igyekeztem félre tenni, igyekeztem kizárni a külvilágot, kikapcsoltam például a telefonomat is. Tudtam, hogy mi a célom, hogy mért jöttem. Úgy léptem be a ringbe, mint az előző két párizsi meccsemen. Tudtam, hogy ismét mindent el fogok követni a győzelem érdekében - aztán lesz ami lesz. Boldog vagyok hogy idáig eljutottam. Első magyar női bokszolóként kijutottam az olmipiára, és nyertem két mérkőzést Párizsban. Az edzőimmel semmi különleges takikát nem dolgoztunk ki Imane Khelif ellen. Abban maradtunk, hogy tegyen azt, amit szoktam, amiben jó vagyok - adjam önmagam. Így is tettem. A második menet után azonban azt éreztem, hogy ez most nem jöhet össze. De az utolsó menetet is becsülettel megcsináltam. Az edzőimmel sokat beszéltünk a kialakult helyzetről, sokat segítettek a Magyar Olimpiai Bizottság tagjai is - nagyon kellettek, hogy ma ringbe tudjak lépni, és ilyen teljesítményt tudjak nyújtani. Végezetül pedig köszönöm a sok támogatást, a sok szeretetet, óriási hálával tartozom a szurkolóim felé!