A 66 kilogrammos Hámori Luca – az első magyar női olimpikon bokszoló! – múlt vasárnap az ír Grainne Walsh magabiztos legyőzésével biztosította a helyét a nyolcaddöntőben. Majd csütörtökön a negyedik helyen kiemelt, az első kört kihagyó ausztrál ausztrál Marissa Williamsont is simán verte – és jutott be a legjobb nyolc közé. A szombati - 17.22-kor kezdődő - negyeddöntőben az az algériai Imane Khelif vár rá, akit a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) a tesztoszteron- és nemi tesztekre hivatkozva kizárt a 2023-as világbajnokságról, mivel szervezetében kimutatták a férfiakra jellemző X- és Y-kromoszómát.

Ami a következő mérkőzésemet illeti: nem tudnak elijeszteni! Ha fiú, ha lány, én le akarom győzni

– írta még pénteken a közösségi oldalán a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 23 éves kiválósága, Hámori Luca.

- Én sem tartom fair-nek, hogy ez a versenyző a nők között indulhat, de nem foglalkozhatok ezzel most. Változtatni nem tudok, ezt hozta az élet, ezt kell megoldani. Tudom, miért jöttem ide, tudom, mik a céljaim. Egyet megígérhetek: minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a győzelem érdekében és küzdeni fogok, amíg csak lehet!

- Egy jól sikerült felkészülés után jöttünk ki Párizsban, Luca rengeteget dolgozott, ezért jó fizikai és mentális állapotban, roppant motiváltan futott neki az olimpiának. Előzetesen is azt mondtam, egy 5. hely, vagy egy érem benne van Lucában. Nos, megnyert már két meccset, 5. helynél rosszabb helyen már nem végezhet - vagyis az első olimpiáján rögtön pontszerző lesz! De még nincs itt a történet vége, vár ránk egy negyeddöntő. Az ellenfél erős, jól képzett bunyós, a papírforma is mellette szól - és én most mással nem akarok foglalkozni az algériai Imane Kheliffel kapcsolatban.... Felkészültünk, Luca bemegy majd a szorítóba, biztos vagyok benne, hogy ki fog adni magából mindent - aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég! - összegezte gondoltatait Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője.

Egy emberként zeng a Hajrá Luca! Kőszegen

Már öt órakor teljesen megteltek a Fő tér közeli utcák autókkal, szinte lehetetlen parkolót találni. Szinte alig lehet beférni a Jurisics térre, csak szlalomozva lehet közlekedni, egymást kerülgetve. Van, akik babakocsival próbálnak a tömegen átjutni, sikertelenül.