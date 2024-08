Az immár hagyományos búzaösszeöntést az Ady Endre Művelődési Ház Közösségi Színtérben rendezték, ahol a felajánló gazdák, a helyi képviselő-testület néhány tagja, illetve a jövő generációját képviselő mezőgazdász-csemeték is részt vettek – tudtuk meg Kecskés Andreától, a kulturális intézmény vezetőjétől. Az ünnepség során a gyerekek közösen helyezték el a búzát egy különleges jáki kerámiaedényben, mely az összetartozás szimbólumaként szolgált. Az így összegyűjtött búzát megőröltetik, majd a lisztet kiosztják azoknak a jelentkezőknek, akik vállalják, hogy augusztus 20-ra megsütik a „Jákiak kenyerét”, amit majd az ünnepi szentmise után a templomkertben megrendezendő piknik során közösen fogyasztanak el. A búzaösszeöntés nemcsak a közösségi összefogás erejét hangsúlyozta, de azt is, hogy a hagyományok ápolása és a helyi gazdák támogatása milyen fontos szerepet tölt be a jáki közösség életében.