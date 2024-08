A júliusi kánikula idején fennakadások alakultak ki a MÁV hálózatán, ezzel mi is foglalkoztunk. Még akkor megkerestük a GYSEV-et is, hogy megkérdezzük, ők hogyan küzdenek meg a kánikulával. Időközben megérkezett a válaszuk.

A kánikulai hőség fokozottan igénybe veszi a vasúti pályát és tartozékait, emiatt olyan kisebb hibák előfordulhatnak, mint pl. a váltóállítási nehézségek, túlmelegedési problémák. A nagy hőség miatt a pálya és berendezései fokozott felügyelet alatt állnak, így a GYSEV szakemberei – a legnagyobb hőség időszakában – naponta utazzák be a vasútvonalakat, hogy az esetleges hibákat megelőzzék, időben felderítsék. A GYSEV tulajdonában és üzemeltetésében lévő vonalakon a pálya állapota stabil, beavatkozásra mindeddig nem volt szükség. A kánikulai melegre visszavezethetően a késések száma nem emelkedett - tájékoztat a vasúttársaság.

A GYSEV azt javasolja, hogy a forró kánikulai napokon minden utasuk vigyen magával megfelelő mennyiségű folyadékot, főleg abban az esetben, ha távolabbi utazást tervez. Amennyiben az országos tisztifőorvos elrendeli a legmagasabb szintű hőségriadót, a GYSEV Zrt. megkezdi a vízosztást nagyobb állomásain, így Szombathelyen is. Ezt a gyakorlatot követjük az idei nyáron is – áll a tájékoztatásban. A harmadfokú hőségriasztás jelenleg augusztus 14-18. között van érvényben, ez idő alatt a MÁV-VOLÁN-csoport és a GYSEV is díjmentesen vizet biztosít az utasok számára.