Imane Helif nem indulhat a következő női ökölvívó vb-n, itt kóstolhatja meg az ország tortáját, vasi vadásznap Körmenden

Hámori Luca korábbi ellenfele, nem indulhat a következő női ökölvívó világbajnokságon. Imane Helifről a hírt a Nemzetközi Bokszszövetség jelentette be. Érdekli, hol kóstolhatja meg az ország tortáját? Cikkünkben ezt is megtalálja. S jártunk Körmenden a vasi vadásznapon is.

A párizsi olimpián Imané Helif (piros) kezét emelték fel, ő győzött Hámori Lucával szemben Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

