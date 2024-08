- Egy éve a kőszegi plébániától, most a szombathelyi Székesegyháztól búcsúzott. Hogy éli meg ezeket a váltásokat? Mennyire nehéz?

- Megindító és megtisztelő számomra a hívek szeretete, tisztelete és ragaszkodása. Mindez a tisztelet úgy érzem, a családomnak is szól Édesanyámnak és Édesapámnak, akik Isten és emberszeretetre tanítottak, akiktől a munka becsületét, szeretetét és tiszteletét megtanultam. Valamint a három testvéremnek is szól, Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a hat felnőtt unokát, illetve a tizenegy dédunokát. Nagy ajándék számomra a családunk épségét, egységét és szeretetközösségét megtapasztalni papként is a mindennapokban. Amikor híján vagyunk annak, hogy gondolatainkat, meglátásainkat a magunk töredékessége miatt a legjobban kifejezzük, segítségünkre sietnek a költők és a szentek. Jelenlegi állapotomat és élethelyzetemet a gimnazista korom óta tisztelt Teréz anya gondolatsora fejezi ki a legjobban:

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tégy jót! Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt! A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót! A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs! Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak abból, amid csak van, s ha verést kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid van!

- Mi minden történt, amíg a szombathelyi Székesegyház plébánosa volt? Mi fért bele az egy éves lelkipásztori munkába?

- A lelkipásztori munka terén jó volt együtt örülni és izgulni a házasságra készülő 28 jegyespárral. Jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot, a jó értelembe vett büszkeséget, amikor a 1 év alatt megkereszteltem 60 gyermeket, vagy amikor az első szentgyónásra és szentáldozásra 143 gyermeket, majd a bérmálásra 63 fiatalt készítettem fel. Boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok, Istennel kiengesztelődött ember kapta meg a tiszta szív és lélek ajándékát. Sokszor láttam a kórházi, vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta reményt vittem el a betegek szentségében. Számos gyászoló és bánattól megtört embernek is megadhattam a hit vigaszát, amikor 1 év alatt 63 elhunytat kísértem utolsó útjára. Két elsőáldozás és a bérmálás mellett törekedtünk arra, hogy az ünnepek: így a karácsony, a nagyhét, a húsvét, a fogadalmi ünnepek, a fatimai est, a Mindszenty kép illetve az ereklyék elhelyezése méltó legyen a Székesegyházhoz. A mindennapos lelkipásztori munka mellett négy orgona koncert és hét koncert volt a Székesegyházban valamint két lourdes-i zarándokutat is szerveztünk. Beruházásaink pedig a következők voltak: A fatimai Szűzanya szobrának elhelyezése és helyének kialakítása az oldalsó bejárat mellett. Jézus Szíve szobor elhelyezése az első mellékoltárnál. Szent II. János Pál és Szent Fausztina ereklyéinek elhelyezése a Jézus Szíve oltárnál. Az ereklyéket kérésemre Krakkóból kaptuk. Schmidt Béla: Mindszenty Józsefről készült leghíresebb, eredeti portréjának elhelyezése a Szent Márton oltárnál. A sekrestyéket kifestettük, új szőnyegek, miseruhák, liturgikus kellékek vásárlása is történt. Valamint kamera rendszert építettem ki biztonsági okokból a Székesegyházban.