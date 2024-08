A Rába-menti község – úgy is, mint az Őrség kapuja – mozgalmas életének része az erdélyi barátokkal való kapcsolattartás is. Iváncon és Csíkszentmihályon ennek jegyében kölcsönös látogatások is zajlanak, és immár mindkét település büszkélkedhet a másikról elnevezett térrel. A szombati téravatón székely vendégek is részt vettek.

Székely vendégek is részt vettek a szombati ünnepségen Iváncon

Fotó: Novák Roland

Az ünnepi szentmisét követően, tíz órakor szinte teljesen betöltötték a kis teret az érdeklődők, vendégek és a település lakói. Könnyű volt felismerni közöttük a székely népviseletbe öltözött erdélyi vendégeket, akik Csíkszentmihályról érkeztek.

Iváncon ez a kis tér a falu központja

Elsőként Ivánc polgármestere, Gyarmati Tibor köszöntötte a megjelenteket. Utalt a misén elhangzott szavakra: „mi ivánciak szeretünk szentmisével ünnepelni”. Kifejezte abbéli kívánságát, hogy a mai ünnep is legyen az egység és a szeretet ünnepe. Elmondta, hogy az eddig csak hétköznapi „tér” elnevezést ezentúl hivatalosan is használni tudják. Ennek mérete ugyan kicsi, de a falunak egyfajta központja, hiszen itt van minden együtt. A nemrégiben felújított posta, az iskolaépület és a könyvtár is, és a templom is csak pár lépés ide. További előny, hogy magáningatlanokat nem kellett új címmel ellátni.

Izsák-Székely Lóránt, Csíkszentmihály polgármestere elmondta, hogy a második világháború borzalmai elől községükből sok család egészen Iváncig menekült, ahol jó szívvel befogadták őket.

Ő ma is ezt a szeretetet érezni, amikor ide jön, és a kölcsönös barátság, kapcsolat jegyében az ő településükön is van egy Ivánc-tér. Az idén, márciusban aláírt együttműködést ezentúl is folytatni szeretnék. Ahogy fogalmazott: a két (térképen távoli) hídfőn előbb ösvény, majd palló, végül híd létesült, amin most már „a forgalom is szépen elindult”. Végül a két polgármester közösen leleplezte a Csíkszentmihály tér tábláját, amit Kiss György helyi plébános megáldott.

Kiss György plébános áldotta meg a Csíkszentmihály teret

Fotó: Novák Roland

Az ünnepségen Kevy Albert, a Vas Vármegyei Közgyűlés tagja, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke és V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett.